In Haus 12 wird gerade die Fußbodenheizung verlegt.

Das nächste Haus, das auf dem Gelände bezugsfertig wird, ist das einstige Bürogebäude mit der Nummer 12. Hier ist man mitten im Innenausbau, acht Wohnungen sollen auf 1000 Quadratmetern entstehen. Schon in wenigen Wochen können wohl die ersten Mieter einziehen. Wer will, kann sein Auto bald in das neu errichtete Parkhaus stellen; die 271 Stellplätze müssen extra angemietet werden. In den Neubau sollen zudem Geschäfte einziehen und eine Kita für 80 Kinder. „Das Gebäude dient auch als Schallschutz“, sagt Birgel und deutet auf die Bahnlinie, die unmittelbar neben dem Areal verläuft.



Direkt neben Haus 12 ragt das höchste Gebäude der ehemaligen Fabrik in den Himmel. Haus 13 ist mit seinen 20 Metern und dem Türmchen das eindrucksvollste Gebäude der Bleichert-Werke. Dieses Hochhaus, den sogenannten Königsbau, und ein weiteres Gebäude hat die CG Gruppe an die GRK-Holding verkauft, die es im Stil der Nachbarhäuser sanieren und dort 80 Wohnungen bauen will. 9,5 Millionen Euro sollen in beiden Objekten investiert werden. Schließlich soll am Ende alles zusammenpassen, ein eigenes Viertel mit gleicher Optik entstehen.