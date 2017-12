Futuristisch

Im Obergeschoss hat Klaus Dermann sich ein großzügiges Büro eingerichtet. Die Familie legt Wert auf offene, helle Räume.

So recht erklärt sich auf den ersten Blick nicht, wieso ein derart modernes Haus, das von innen nicht minder weltgewandt wirkt wie von außen, ausgerechnet in den Tiefen des Landkreises Leipzig steht. Zwei triftige Gründe haben die Dermanns zur Wahl ihres Alterswohnsitzes bewegt. Klaus Dermann ist als erfolgreicher Physiker mit seiner Familie häufig umgezogen. „Ich wollte, dass er Anschluss findet und nicht in der anonymen Stadt untergeht“, erklärt seine Frau, die zwischen Kuckeland und Dresden pendelt, da sie dort ein Geschäft führt. In einem Ort, der kaum 50 Einwohner zählt, so hat es sich bestätigt, findet man schnell Anschluss. „Die haben eine richtige Rentnergang“, witzelt Frau Dermann.