Brennerei im Schlosspark

Dünki ist Künstler mit Leib und Seele, stellt seine Farben selber her.

Dieses hat Dünki schon im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen umgesetzt. „Das ist aber etwas weniger geworden“, sagt er. Damit es wieder mehr wird, will der Künstler auch Schulklassen in sein Atelier einladen. Dann am besten für eine ganze Woche. So will er den Kindern unter anderem zeigen, wie man Farben selbst herstellen kann, auch aus Natur-Materialien, die zuvor in der Umgebung gesammelt werden. Lampertswalde scheint dafür der geeignete Ort zu sein. Momentan wohnt René Dünki mit seiner Familie im Schlosspark, um später hier zu arbeiten. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt.