Wendegeschichten: Der Sport in Oschatz

30 Jahre nachdem die OAZ über ihre Familie berichtete, hat sich für Elfriede Herrmann einiges geändert. Eines jedoch nicht: Sport ist für die 65-Jährige noch immer "ihr Leben".



Nach der Wende ging es für die gebürtige Mecklenburgerin im Turnverein nahtlos weiter: Noch heute ist sie als Übungsleiterin aktiv. Einiges jedoch vermisst sie am alten System: "Meine Übungsleiter sind damals schon in die Kindergärten gegangen und haben die Kinder, die fürs Turnen geeignet waren, abgeholt. Dann wurde trainiert und hinterher konnten die Eltern sie wieder einsammeln". Dabei, erzählt Elfriede Herrmann, sei in Oschatz der Grundstein für so manche Sportlerkarriere gelegt worden. Die Fußballerin Babette Peter sei etwa bei ihrer Tochter ins Turnen gegangen.



Heute sei das leider nicht mehr so einfach. Und auch einige andere Dinge liefen, wenn es nach Elfriede Herrmann geht, früher besser.